“Hristodulidis’in önerisini görmedim”

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SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 174 çocuk ve genç için Ramazan ayı boyunca sürecek bağış kampanyası başladı. Dernekten verilen bilgiye göre, SOS Çocukköyü Derneği, bugün 92 çocuk ve gence bakım; Aile Güçlendirme Programı sayesinde de 33 aileden 82 çocuğa destek veriyor. Dernek, yürüttüğü çalışmalarıyla, çocukların ve gençlerin temel ihtiyacı olan ev ortamı sıcaklığını yaşayarak mutlu ve huzurlu bir yuvada yetişmelerini amaçlıyor. -“Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” Toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı boyunca sürecek “Bizim Evde Her Mevsim Bayram Olsun” dileğiyle başlayan kampanyaya herkes destek verebiliyor. Yapılacak bağışlar sayesinde, çocukların sevgi dolu, sağlıklı ve güvenilir bir ortamda yaşamalarına destek olunacak. Her çocuğun mutlu bir çocukluk çağı geçirmesi için birçok farklı kanaldan bağış seçeneği bulunuyor. -Fitre Bağışları Kabul Ediliyor SMS Bağışı: Faturalı hatlardan SOS yazıp 4120’ye sms göndererek tek seferde 100 TL’lik fitre bağışı yapılabiliyor. Daha fazla bağışta bulunmak için birden fazla SMS gönderebiliyor. Online Bağış: https://soscocukkoyu.org/bagis-yap/ adresinden online bağış yapılabiliyor. Elden Bağış: SOS Çocukköyü Derneği’nin Lefkoşa ve Girne yerleşkelerini ziyaret ederek elden bağış yapılabiliyor. Banka Bağışı: Aşağıdaki bankaların IBAN/UBAN numaralarına yatırım yapılabiliyor. Limasol Türk Kooperatif Bankası: CT09123029100000000200000872 Garanti Bankası: TR520006200049300006294366 Türk Bankası: CT49121019010000000005848733 Kooperatif Merkez Bankası: CT85120000100000000000127045 Creditwest Bank: CT20136094150000000100011069 Albank: CT69152090100000018802673351 Yakın Doğu Bank: CT23139050120123040000020727 Detaylı bilgi 0392 225 70 17 - 0548 830 04 59 numaralı telefonlardan veya SOS Çocukköyü Derneği sosyal medya hesaplarından alınabiliyor
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“Hristodulidis’in önerisini görmedim”

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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Rum lider Hristodulidis’in AB’nin güçlü bir siyasi yetkili atayarak Kıbrıs sorununa müdahil olması önerisinin önüne gelmediğini söyledi

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“Hristodulidis’in önerisini görmedim”
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Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin güçlü bir siyasi yetkili atayarak Kıbrıs sorununa müdahil olması önerisinin önüne gelmediğini ancak öneriyi görmeyi, okumayı merakla beklediğini söyledi.
Nova, Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide AB’nin halen Kıbrıs sorununa çok yatırım yaptığını, Komisyon’un, somut eylemlerle yeniden birleşmenin ilerlemesi için AB’nin Kıbrıslı Türklere yardım programı çerçevesi altında çalışan birimleri olduğunu belirterek “dolayısıyla bölgede aktif rol oynamaya devam edeceğiz” dedi.
Ekonomiye özellikle önem verdiklerini ve ekonomik şartların iyileşmesini istediklerini belirten Nova şunları söyledi:
“Bu çerçevede Kıbrıslı Türkler için burs finanse ediyor ve AB’de pratik uygulamalar (internship) sağlıyoruz, gerek Kıbrıslı Rumları gerek Kıbrıslı Türkleri iki yıllık barış programlarını (Propeace united World college) izlemeye teşvik ediyoruz. Bunun paralelinde çevre, insan hakları gibi çeşitli meselelerde iki toplumlu komitelere mali destek veriyoruz. Aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü’nün doğru uygulanmasını koordine ediyoruz, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticareti artırmayı hedefliyoruz. Yeşil Hat üzerinden ticaretin artırılmasını çok önemli buluyorum bu şekilde güven yaratılmasına yardımcı olunur, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olanağı artar. BM himayesi altında müzakereler başladığında elbette AB de Crans Montana’da olduğu gibi katılacak.”
Hristodulidis’in önerisi sorulduğunda “şu ana kadar herhangi bir şey almadım ancak daha önce söylediğim gibi AB halen aktif rol oynuyor” diyen Nova AB’nin müzakerelerin bütün alanlarına aktif katılımının, siyasi anlaşmaların Avrupa müktesebatına uygunluğunun sağlanmasına katkıda bulunacağına inanç belirtti, “bu çerçevede oynayacak önemli bir rolümüz olduğuna katılıyorum” dedi.
Mario Nova iki toplumlu bir güneş enerjisi parkı oluşturulması konusuna değinirken “Ocak sonunda çıktığımız ihaleyi tamamladık. B şu anda inceleme aşamasındayız ve Nisan başlarında lansman yapmayı umuyoruz. Hedefimiz projenin 7 ayda tamamlanması ve Kasım ayında nihai sonuçları almak. Ancak gerçekte beklentimiz, bu projenin iki lider tarafından kucaklanması ve iki toplumlu güneş parkı oluşturmanın bir sonraki aşamasına ilerlemek” dedi.
 
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