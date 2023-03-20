“Hristodulidis’in önerisini görmedim”

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Rum lider Hristodulidis’in AB’nin güçlü bir siyasi yetkili atayarak Kıbrıs sorununa müdahil olması önerisinin önüne gelmediğini söyledi

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in AB’nin güçlü bir siyasi yetkili atayarak Kıbrıs sorununa müdahil olması önerisinin önüne gelmediğini ancak öneriyi görmeyi, okumayı merakla beklediğini söyledi.

Nova, Güney’de yayımlanan haftalık Kathimerini’ye verdiği özel söyleşide AB’nin halen Kıbrıs sorununa çok yatırım yaptığını, Komisyon’un, somut eylemlerle yeniden birleşmenin ilerlemesi için AB’nin Kıbrıslı Türklere yardım programı çerçevesi altında çalışan birimleri olduğunu belirterek “dolayısıyla bölgede aktif rol oynamaya devam edeceğiz” dedi.

Ekonomiye özellikle önem verdiklerini ve ekonomik şartların iyileşmesini istediklerini belirten Nova şunları söyledi:

“Bu çerçevede Kıbrıslı Türkler için burs finanse ediyor ve AB’de pratik uygulamalar (internship) sağlıyoruz, gerek Kıbrıslı Rumları gerek Kıbrıslı Türkleri iki yıllık barış programlarını (Propeace united World college) izlemeye teşvik ediyoruz. Bunun paralelinde çevre, insan hakları gibi çeşitli meselelerde iki toplumlu komitelere mali destek veriyoruz. Aynı zamanda Yeşil Hat Tüzüğü’nün doğru uygulanmasını koordine ediyoruz, Yeşil Hat Tüzüğü aracılığıyla ticareti artırmayı hedefliyoruz. Yeşil Hat üzerinden ticaretin artırılmasını çok önemli buluyorum bu şekilde güven yaratılmasına yardımcı olunur, Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması olanağı artar. BM himayesi altında müzakereler başladığında elbette AB de Crans Montana’da olduğu gibi katılacak.”

Hristodulidis’in önerisi sorulduğunda “şu ana kadar herhangi bir şey almadım ancak daha önce söylediğim gibi AB halen aktif rol oynuyor” diyen Nova AB’nin müzakerelerin bütün alanlarına aktif katılımının, siyasi anlaşmaların Avrupa müktesebatına uygunluğunun sağlanmasına katkıda bulunacağına inanç belirtti, “bu çerçevede oynayacak önemli bir rolümüz olduğuna katılıyorum” dedi.

Mario Nova iki toplumlu bir güneş enerjisi parkı oluşturulması konusuna değinirken “Ocak sonunda çıktığımız ihaleyi tamamladık. B şu anda inceleme aşamasındayız ve Nisan başlarında lansman yapmayı umuyoruz. Hedefimiz projenin 7 ayda tamamlanması ve Kasım ayında nihai sonuçları almak. Ancak gerçekte beklentimiz, bu projenin iki lider tarafından kucaklanması ve iki toplumlu güneş parkı oluşturmanın bir sonraki aşamasına ilerlemek” dedi.

