Hristodulidis’in eşine ödeneksiz izin

Rum Yönetimi’nin yeni Başkanı Nikos Hristodulidis’in eşi Filippa Karsera’ya, 2024 yılının Ocak ayına kadar ödeneksiz izin verildiği bildirildi.

Alithia gazetesi, söz konusu önerinin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldığını ve 22 Şubat’ta yapılan son Bakanlar Kurulu toplantısında, kamu menfaati gözetilerek onaylandığını yazdı.

Haberde, Karsera’nın 1999 yılından beri diplomat olarak görev yaptığı ve geçen yıl, Dışişleri Bakanlığı Kriz Yönetim Merkezi’nde çalıştığı ifade edildi.

