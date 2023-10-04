banner913
banner932
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
YDÜ Hastanesi’nin kalitesi tescillendi
10 0
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
İlaç ödemelerinde 6,5 milyon TL azalma
20 0
 
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
Bazı yasa tasarı ve önerileri Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu
170 0
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
En çok yağışı metrekareye 28 kg ile Alsancak, 24 kg ile Karaoğlanoğlu aldı
21 0
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
Ustalık ve Kalfalık Belgesi'' yazılı sınavları yapılacak.
14 0
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
Devlet Piyangosu’nda en şanslı numara “59631”
21 0
Vekiller işbaşı yaptı
Vekiller işbaşı yaptı
11 0
banner964

Hristodulidis’in aylık maaşı 8 bin 719 Euro

banner476

banner974
Hristodulidis’in aylık maaşı 8 bin 719 Euro
banner971
Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve altı bakanın, hem mevkilerinin maaşlarını hem de emeli maaşı almayı sürdürmelerini manşetine taşıdı.
Gazete, Güney Kıbrıs yasalarının, devlet memuruyken siyasi görev üstlenenlerin, bazı koşulları yerine getirmeleri durumunda, yaşlarına bakılmaksızın emekli olmalarına imkan tanıdığını belirtirken Hristodulidis’in aylık net maaşının 8 bin 719 Euro olmasına karşın 1300 Euro da emeklilik maaşı aldığını vurguladı.
Hristodulidis hükümetinde yer alan üç bakanın, bakanlık görevi üstlendikten sonra emekli olarak maaş almaya başladıklarını, diğer üç bakanın ise görev üstlenmeden önce halihazırda emeklilik maaşlarının olduğunu aktaran gazete, Hristodulidis’in 2018 yılından beridir aldığı emeklilik maaşını ise “Nereden Buldun” yasası çerçevesinde beyan etmediğini de belirtti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.