Hristodulidis’in aylık maaşı 8 bin 719 Euro

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve altı bakanın, hem mevkilerinin maaşlarını hem de emeli maaşı almayı sürdürmelerini manşetine taşıdı.

Gazete, Güney Kıbrıs yasalarının, devlet memuruyken siyasi görev üstlenenlerin, bazı koşulları yerine getirmeleri durumunda, yaşlarına bakılmaksızın emekli olmalarına imkan tanıdığını belirtirken Hristodulidis’in aylık net maaşının 8 bin 719 Euro olmasına karşın 1300 Euro da emeklilik maaşı aldığını vurguladı.

Hristodulidis hükümetinde yer alan üç bakanın, bakanlık görevi üstlendikten sonra emekli olarak maaş almaya başladıklarını, diğer üç bakanın ise görev üstlenmeden önce halihazırda emeklilik maaşlarının olduğunu aktaran gazete, Hristodulidis’in 2018 yılından beridir aldığı emeklilik maaşını ise “Nereden Buldun” yasası çerçevesinde beyan etmediğini de belirtti.

