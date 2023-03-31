Hristodulidis: “Türkiye’ye alerjimiz yok”

Rum kesiminin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğine karar verdiğini söyleyen Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis “Türkiye bu hususta desteklenmeyecek, fakat açıklığa kavuşturmak isterim ki, bu Türkiye’ye herhangi bir alerjimiz olduğundan değildir. Keşke gerçekler farklı olsaydı. "

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün akşam bir etkinliğe gelişinde yaptığı açıklamada, Rum kesiminin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğine karar verdiğini söyledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, dün akşam “SupportCy” isimli bir etkinliğe gelişinde basına açıklamalarda bulunan Hristodulidis “Türkiye bu hususta desteklenmeyecek, fakat açıklığa kavuşturmak isterim ki, bu Türkiye’ye herhangi bir alerjimiz olduğundan değildir. Keşke gerçekler farklı olsaydı. Biz (onu) destekleyebilseydik veya Türkiye’den destek alabilseydik...” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanımayanın Türkiye olduğunu da ifade eden Hristodulidis, özellikle denizcilik alanında, 1987 yılından bu yana Rum bandıralı gemilerin Türk limanlarına yanaşmasına izin verilmemesi göz önüne alındığında, Türkiye’nin şu anda hâlâ Rum bandıralı gemilerin hububat taşımasına katılmasına izin vermemek için, Rus işgali dolayısıyla Ukrayna’da yaşanan krizden faydalandığını gördüklerini ileri sürdü.

Hristodulidis açıklamasında, “Bizim için böyle bir seçeneğin söz konusu olmadığını anlayınız” ifadesini de kullandı.

-Hristodulidis’ten iki özel danışman ataması

Gazete başka bir haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün iki özel danışman ataması yaptığını yazdı.

Hristodulidis’in Dr. Hristodulos Patsalidis’i ekonomi konularıyla ilgili özel danışman görevine atadığını kaydeden gazete, Hristodulidis’in Profesör Yorgos Bustras’ı ise kriz yönetimi ve sivil koruma konularında özel danışman görevine atadığını haber verdi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki özel danışmanın ücret almadan hizmet sağlayacaklarını ekledi.

