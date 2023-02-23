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Hristodulidis: “Tatar'dan beklemediğim bir şey duymadım”

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Hristodulidis, Tatar’la görüşmesinin “iyi bir havada geçtiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını ancak özlü bir müzakere yapmadıklarını” belirterek “Sayın Tatar’dan Kıbrıs sorununa ilişkin, ki bunları kamuoyuyla da paylaşıyor, beklemediğim bir şey duymadım” dedi

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Hristodulidis: “Tatar'dan beklemediğim bir şey duymadım”
Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la bugünkü buluşması sonrasında yaptığı açıklamada, “Sayın Tatar’dan beklemediğim bir şey duymadım” dedi.
“Fileleftheros” gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Hristodulidis, Tatar’la görüşmesinin “iyi bir havada geçtiğini, görüş alışverişinde bulunduklarını ancak özlü bir müzakere yapmadıklarını” belirterek “Sayın Tatar’dan Kıbrıs sorununa ilişkin, ki bunları kamuoyuyla da paylaşıyor, beklemediğim bir şey duymadım” şeklinde konuştu.
Çıkmazın aşılması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu dile getirdiğini de ifade eden Hristodulidis, “egemen eşitliği kabul edip etmediği” şeklinde yöneltilen bir soruya karşılık ise, “Kıbrıs Rum tarafı için egemen eşitlik tartışmaya açık bir konu değildir” yanıtını verdi.
Hristodulidis ayrıca, eşleriyle birlikte yeni bir buluşma gerçekleştirmeleri önerisinde bulunduğunu, yakın tarihte yeni bir buluşmanın olacağına inandığını da ifade etti.
 
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