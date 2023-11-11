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Hristodulidis Pazartesi günü Guterres’le telefonda görüşecek

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Hristodulidis Pazartesi günü Guterres’le telefonda görüşecek
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüşeceğini açıkladı.
“Philenews” haber sitesinde yer alan habere göre, bugün gerçekleştirilen bir etkinlik kapsamında yaptığı açıklamada telefon görüşmesinin yapılmasını kendisinin talep ettiğini ifade eden Hristodulidis, Guterres’le görüşmesinin, AB’nin geleceğiyle ilgili bir toplantıya katılmak üzere Berlin’de bulunacağı sırada yapılacağını dile getirdi.
Görüşmede Pile konusu, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması meselesi ve Rum kesiminin Gazze’ye yönelik denizden insani bir koridor oluşturulmasına ilişkin girişiminin ele alınacağı kaydedildi.
 
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