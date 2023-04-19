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Hristodulidis Kıbrıs sorunu için AB’ye gidiyor

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Baf’ta bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki mevcut çıkmazın aşılması ve AB’nin daha etkin rolünün sağlanması adına yurt dışına bazı ziyaretler gerçekleştireceğini, ziyaret programının ileriki günlerde açıklanacağını söylediği belirtildi

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Hristodulidis Kıbrıs sorunu için AB’ye gidiyor
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, AB’nin Kıbrıs sorununda daha etkin rol oynaması konusunda yakın zamanda yurt dışına seyahatler gerçekleştireceğini açıkladı.
Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Baf’ta bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunundaki mevcut çıkmazın aşılması ve AB’nin daha etkin rolünün sağlanması adına yurt dışına bazı ziyaretler gerçekleştireceğini, ziyaret programının ileriki günlerde açıklanacağını söylediğini yazdılar.
Hristodulidis, “şu anda müzakerelerin yeniden başlamasına imkan verecek bazı koşulların olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuşurken AB’nin etkin müdahil olması gerektiğinin öneminin ve Kıbrıs Rum tarafının ne kadar hazır olduğunun AB tarafından da görüldüğü iddiasında bulundu.
BM tarafından yeni bir gelişme olup olmadığı şeklindeki bir soruya ise Hristodulidis, “BM’yle sürekli temas halinde olduklarını ancak herkesin de anlayabileceği üzere, BM’nin Türkiye’deki seçimlerin sonucunu beklediğini” savundu.
 
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