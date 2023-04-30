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Hristodulidis: İnsan odaklı ekonomi uygulamalarına devam edeceğim

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Hristodulidis: İnsan odaklı ekonomi uygulamalarına devam edeceğim
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, “Forbes” dergisine ilk röportajını verdi ve Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumunu değerlendirdi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Forbes dergisine ilk röportajını verdiğini ve Güney Kıbrıs’ın ekonomik durumu ve kendisinin ekonomi hedeflerine dair açıklamalarda bulunduğunu yazdı.
Hristodulidis söz konusu röportajında özetle, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in insan odaklı ekonomi uygulamalarından övgüyle söz ederek, kendisinin de bu uygulamaları sürdüreceği mesajını verdi.
 
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