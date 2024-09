Hristodulidis-Guterres görüşmesi 23 Eylül’de

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 23 Eylül’de New York’ta görüşmesinin beklendiği bildirildi.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le 23 Eylül’de New York’ta görüşmesinin beklendiği bildiren Kathimerini ve diğer haber siteleri, “yine aynı bilgilere” dayanarak Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in 23 Eylül Pazartesi günü akşamüzeri Guterres’le görüşeceğini yazdılar.

Haberde görüşmenin New York’taki BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.