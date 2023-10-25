Hristodulidis, 36 bin Euro ceza ödedi

Rum lider Hristodulidis, seçim kurmaylığının seçim kampanyası dönemindeki SMS mesajlarına veya aramalarına ilişkin şikayetlerle ilgili 36 bin Euro para cezası ödedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Kişisel Veriler Komiseri Eleni Nikolaidu Loizidu tarafından kendisine verilen 36 bin Euro değerindeki para cezasını ödedi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, Kişisel Veriler Komiseri Loizdu’nun verdiği cezanın, Nikos Hristodulidis’in seçim kurmaylığının seçim kampanyası dönemindeki SMS mesajlarına veya aramalarına ilişkin şikayetlerle ilgili olduğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, ilgili cezayı geçtiğimiz günlerde ödedi.

Güney Kıbrıs’ta yapılan başkanlık seçimlerinin birinci ve ikinci turunda bazı vatandaşlar, kendilerine kısa mesaj atılması ve telefonla aranmaları konusunu

Kişisel Verilerin Korunması Komiseri İrini Loizidu’ya şikayet etmişti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve ekibine toplamda 36 bin Euro para cezası kesmişti.

