banner913
banner932
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Kozanköy’de metrekareye 8 kilogram yağış düştü
4 0
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
“Fitre Bağışınla Benim Umudum Sen Ol!”
19 0
 
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
Yaz saati uygulaması Pazar günü başlıyor
12 0
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
Engelli yoklama bildirgeleri için son teslim tarihi 31 Mart
11 0
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
Klasikler Şampiyon Melekler için yollara çıkıyor
10 0
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
Göçmenköy, haftalar sonra kazandı
24 0
Erenköy, pes etmiyor
Erenköy, pes etmiyor
28 0
banner915

Her 10 Kıbrıslı Rum’dan biri, diş doktoru için KKTC’ye geliyor

banner476

banner825
Her 10 Kıbrıslı Rum’dan biri, diş doktoru için KKTC’ye geliyor
banner931
Her 10 Kıbrıslı Rum’dan birinin, diş doktoru için KKTC’ye geldiği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs Diş Tabipleri Birliği’nin Başkanı Andonis Andoniu’nun, Rumların daha ucuz diş tedavisi hizmeti için KKTC’ye geçtiklerini; ancak KKTC’de yapılan diş tedavisinin “tam anlamıyla güvenilir gibi görünmediğini” iddia ettiğini yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’taki diş hekimlerine göre KKTC’de kullanılan diş tedavisi malzemelerinin Güney Kıbrıs’takilerden farklı olduğunu ve Güney Kıbrıs’ta Avrupa standartlarında ürünler kullanıldığını kaydetti.
Habere göre bazı Rum diş hekimleri, şu ana kadar edindikleri tecrübelere göre KKTC’de kullanılan malzemelerin daha alt kalite olduğunu ve bunun sonucu olarak, dişlerde problemler oluştuğunu öne sürdü.
Haberde, Rumların daha önce diş tedavisi için Suriye’ye gittikleri, ancak şimdi KKTC’nin tercih edildiği ifade edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.