banner913
banner885
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam
Sinüslerini musluk suyuyla temizleyen adam "beyin yiyen amip"ten öldü
10 0
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
Enkazdan çıktıktan sonra kaybolan Mukaddes Erva'dan acı haber
13 0
 
Depremzedeler için yarıştılar
Depremzedeler için yarıştılar
14 0
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
AB .2035’ten itibaren benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklayan düzenleme erteledi
11 0
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
“GTMK Melekler Takımı Anı Koruluğu”na fidan dikecek
15 0
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
En uzun Formula 1 sezonu başlıyor
16 0
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
ARUCAD öğrencilerinin 2023 Güz Dönemi Sergisi açıldı
19 0
banner915

Hemşire eksikliği sorunu büyüyecek

banner476

Rum tarafında Genel Sağlık Sistemi’nin ve sağlık reformu uygulanmaya başlamasıyla açılan yeni birimler yüzünden hemşire/hasta bakıcı eksikliği yaşanıyor

banner825
Hemşire eksikliği sorunu büyüyecek
banner721
Diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte Güney Kıbrıs’ta da uzun süredir genel bir hemşire/hasta bakıcı eksikliği olduğu bildirildi.
Fileleftheros’un haberine göre Rum tarafında Genel Sağlık Sistemi’nin ve sağlık reformu uygulanmaya başlamasıyla açılan yeni birimler yüzünden hemşire/hasta bakıcı eksikliği yaşanıyor. Bu durumdan özellikle özel hastaneler olumsuz etkileniyor.
Hemşire açığı nedeniyle yurtdışından da hemşire alamayan özel hastaneler mevcut hemşirelerini “bir gecede” devlet hastanelerine kaptırmaktan ve yerlerini dolduramamaktan şikâyet ediyor.
Bütün müdahil taraflarla dün yapılan toplantıda, Rum Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl işletme izni verdiği sağlık merkezlerinin tam kapasite işlemeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda hemşire açığı sorununun daha da büyüyeceği uyarısı yapıldı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.