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“Halk, aynı yolda yürüme yetkisi verdi”

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Mavroyannis, “Halk, aynı yolda yürüme, ülkeyi daha yükseğe çıkarma net yetkisi verdi” dedi

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“Halk, aynı yolda yürüme yetkisi verdi”
Seçimlerle ilgili değerlendirme yapan Andreas Mavroyannis “ülke sevgimiz bölücü hatları ortadan kaldırır ve bizi birleştirir” mesajı ile başladığı konuşmasında, ikinci tur öncesinde ülkenin bütün demokratik güçleriyle temas edeceğini belirterek Kıbrıs sorununa iki bölgeli iki toplumlu federasyon çözümüne vurgu yaptı. Mavroyannis, “Halk, aynı yolda yürüme, ülkeyi daha yükseğe çıkarma net yetkisi verdi” dedi.
Mavroyannis, ikinci turda destek istemek için temas edeceği demokratik güçlerle DİSİ’nin ve ilk turda başarısız olan diğer adayların da dahil olup olmadığı sorusuna “Ülkenin bütün demokratik güçleri ile temas edeceğiz” cevabını verdi.
 
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