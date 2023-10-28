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“Güven olmaksızın kalıcı çözüm olmaz”

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“Güven olmaksızın kalıcı çözüm olmaz”
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Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın önceki gün Lefkoşa’da yapılan iki toplumlu bir etkinliğe katıldığını, burada yaptığı konuşmada ise “güven olmaksızın kalıcı bir çözüm olamayacağını” söylediğini yazdı.
Habere göre, Stewart, “mevcut siyasi çıkmazın ve adanın bölünmüşlüğünün aşılması için güven inşasının güçlendirilmesinin BM’nin temel yaklaşımlarından olduğunu, sivil toplum kuruluşlarının da bu yaklaşımda önemli bir rol üstlendiklerini” belirterek BM’nin “çevre üzerinden güven inşa edilmesi unsuruna da önem verdiğini” vurguladı.
Stewart ayrıca, ara bölge ve diğer alanların temizlenmesi konusunda koordineli faaliyet yürüttüklerini de sözlerine ekledi.
 
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