Guterres’ten Güney Kıbrıs’a “önemli ortak” nitelemesi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Güney Kıbrıs’ı “önemli ortak” olarak nitelediği ve “Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde çözüm bulunması yönünde her türlü çabayı harcama taahhüdünde” bulunduğu belirtildi.

Philenews, Guterres’in bu nitelemeyi dün, Rum Yönetiminin BM’deki yeni Daimi Temsilcisi Maria Mihail’in itimatnamesini kabulü sırasında yaptığını yazdı.

Habere göre, Büyükelçi Maria Mihail, Genel Sekreter’e Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “selamını” iletti ve “Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs’ın BM Güvenlik Konseyi kararları zemininde yeniden birleşmesi için müzakerelerin yeniden başlaması yönünde ortaklaşa çalışma taahhüdünü yinelediğini” söyledi.

Guterres'in, BM ile Güney Kıbrıs arasındaki örnek işbirliği için teşekkür ettiği, Güney Kıbrıs’ı “önemli ortak” diye niteleyerek “Kıbrıs sorununa BM güvenlik Konseyi kararları zemininde çözüm bulunması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği taahhüdünde bulunduğu" kaydedildi.

