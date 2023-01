Guterres, Türkiye’nin rahatsız olmamasına dikkat etmiş

Rum basını, BM Genel Sekreteri Guterres’in raporlarında ilk göze çarpan şeyin “Türkiye’nin rahatsız olmamasına dikkat etmesi” olduğunu ve raporların genel anlamda olumsuz bir hava içerdiği yorumunda bulunabileceğini yazdı

Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Misyonu ve UNFICYP’in görev süresinin uzatılması konusunda hazırladığı raporların taslaklarına dün de ayrıntılı şekilde yer verirken, Guterres’in raporlarında “Türkiye konusunda dikkatli davrandığı” iddiasında bulundu.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi: “Türkiye Konusunda Dikkatli – Raporlar İçin Toplantı 30 Ocak’ta” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs’taki Barış Gücü UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ve İyi Niyet Misyonu konusunda hazırladığı raporlarda, “aşağı yukarı Rum hükümetinin beklentisi çerçevesinde kaldığı” iddiasında bulundu.

Guterres’in raporlarında ilk göze çarpan şeyin “Türkiye’nin rahatsız olmamasına dikkat etmesi” olduğunu öne süren gazete, raporların genel anlamda olumsuz bir hava içerdiği yorumunda bulunabileceğini de yazdı.

Raporlarda kapalı bölge Maraş’a ilişkin bir önceki raporlarıyla benzer ifadelerin kullanıldığı ve Maraş’taki durumdan Türkiye’nin sorumlu tutulmaya devam edildiği iddia edilen haberde, ABD tarafından Güney Kıbrıs’a uygulanan ambargonun kaldırılması konusunda yer alan ifadelerin ise Rum hükümetini memnun etmediği vurgulandı.

Guterres’in ABD ambargosunun kaldırılmasını “önemli bir olay” şeklinde nitelendirdiği ve Türk tarafının tepkisine yer verdiği belirtilirken Rum hükümetinin ise, ambargo konusunun dış politika çerçevesinde olduğu görüşüne sahip olduğunu aktardı.

Gazete, Guterres’in UNFICYP raporunda ise, Kıbrıs Türk tarafının, “UNFICYP ile Kıbrıs Türk makamlar arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik belge sunmasını ikinci önemli olay” şeklinde nitelendirdiğini belirtirken Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde BM tarafından bir danışman atanmasının gerektiği tezinin de yinelendiğini yazdı.

Haberde ayrıca, BM Güvenlik Konseyi’nin ocak ayındaki başkanlığının Japonya’ya geçecek olması sebebiyle Japonya Daimi Temsilcisi Kimihiro Ishikane’nin bir basın toplantısı düzenlediği ve UNFICYP raporunun 30 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek Güvenlik Konseyi toplantısında onaylanacağını duyurduğu aktarıldı.

Alithia gazetesi ise: “En Kötü Guterres Raporu – UNFICYP Taslağı: BM Genel Sekreteri Her İki Tarafa Da Sorumluluk Yüklüyor” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Guterres’in İyi Niyet Misyonu raporuna ayrıntılı şekilde yer verdi.

Gazete raporda, “Kıbrıs’taki çözüm sürecinde ortak zemine ulaşılması beklentilerinin belirsizliğini koruduğu, her iki tarafın da atılacak adımlara dair karşıt görüşlerini korudukları ve her iki liderin yapıcı ve uyumlu mesajlar vermeleri konusunda eksiklik yaşandığı” şeklinde ifadelerin yer aldığını vurguladı.

“Kuzey’in sertleşen talepleri ile seçim öncesi dönem sebebiyle Güney’den gelen siyasi söylemlerin işbirliğinin önünde hissedilen psikolojik engelleri arttırdığı” iddiasında bulunulan raporda, Kıbrıslı Türklerin “Imagine” programına katılımlarının ertelenmesi ise “üzücü bir gelişme” şeklinde nitelendirildi.

ANASTASİADİS VE TATAR’IN MEKTUPLARI RAPORDA

Gazete, Guterres’in raporunda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in mektuplarına da yer verildiğini, “Anastasiadis’in Kıbrıs sorununun çözümü için harcadığı yoğun çabadan" bahsedilirken, Tatar’ın ise “cesur Güven Yaratıcı Önlemleri (GYÖ) reddettiği” ifadelerinin yer aldığını öne sürdü.

Habere göre raporda, Tatar’ın Temmuz 2022’de “ne yazık ki Türk tarafının iki devletli çözüm tezini yansıtan GYÖ’ler sunduğu” da iddia edilirken, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesine yönelik girişimler olduğundan da bahsedildiği aktarıldı.