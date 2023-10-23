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Güney’deki İsrail Büyükelçiliği’nde patlama

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Güney Lefkoşa’daki İsrail Büyükelçiliği’nde patlama meydana geldi. Olayla ilgili yaşları 17 ile 21 arasında değişen 4 Suriyeli genç tutuklandı

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Güney’deki İsrail Büyükelçiliği’nde patlama
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Güney Lefkoşa’daki İsrail Büyükelçiliği’nde önceki sabah meydana gelen patlamayla ilgili 4 Suriyeli'nin tutuklandığı bildirildi.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, yaşları 17 ile 21 arasında değişen 4 Suriyeli'nin, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını ve aleyhlerinde 6’şar günlük tutukluluk emri verildiğini yazdı.
Gazete, patlamanın hemen ardından olay yerine giden polisin, büyükelçilik çevresinde yürüyen iki genci durdurarak kimlik bilgilerini sorduğunu; gençlerden birinin polise ikamet iznini gösterdiğini, diğerinin ise üzerinde herhangi bir belge bulunmadığını kaydetti.
Gençlerin polise bölgede yürüyüş yaptıklarını söylediklerini belirten gazete, polisin gençlere patlamayla ilgili soru sorması üzerine herhangi bir patlama sesi duymadıkları yanıtını aldığını ve bu durumun şüphe çektiğini yazdı.
Gazete, polisin gençlere bölgeye nasıl geldiklerini sorduğunu ve gençlerden birinin, geldikleri arabayı gösterdiğini kaydederek, polisin arabada yaptığı aramada patlayıcı madde, çekiç ve bıçak gibi bazı saldırı aletleri tespit ettiğini ve gençleri gözaltına aldığını belirtti.
Haberde, iki gencin olayla bağlantısı bulunan iki yurttaşının daha tespit edildiği ve kapalı devre kamera sistemlerini inceleyen polisin, gözaltına alınan gençlerden birini patlamaya yakın saatlerde bölgeden geçerken saptandığı ifade edildi.
 
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