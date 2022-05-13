Güney'de son 1 haftada Covid-19'a 24 kurban

Güney Kıbrıs’ta son bir hafta içerisinde korona virüsden 24 kişi hayatını kaybederken, gerçekleştirilen 250 bin 791 test sonucunda 2 bin 422 vaka tespit edildiği haber verildi.

Hayatını kaybedenler arasında 49 yaşındaki bir erkeğin de bulunduğunu bildiren Rum haber kaynakları, pozitiflik oranının % 0.97’ye, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1051’e ulaştığını ifade etti.

Tedavi altında olan 45 hastanın 6’sının durumunun ciddi olduğu, aşısız hastaların oranının ise yüzde 37,78 olduğu ifade edilirken, son tespit edilen vakalarla birlikte, toplam vaka sayısının ise 486 bin 086’ya ulaştığını ekledi.