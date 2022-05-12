banner762
banner815
Ölümü yenme ihtimali doğdu
Ölümü yenme ihtimali doğdu
24 0
Yiyecek hırsızlığı da başladı
Yiyecek hırsızlığı da başladı
31 0
 
Kupada da şampiyonlar değişmedi
Kupada da şampiyonlar değişmedi
27 0
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
Türkiye'de “Denetimsiz ürünlerden dolayı tüketicilerde endişe artıyor”
33 0
Bir haftada 50 yangın
Bir haftada 50 yangın
16 0
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
Candan, İtalya Parlamentosu’nda konuştu
25 0
Gözler kritik PM toplantısında
Gözler kritik PM toplantısında
19 0
banner797
banner794

Güney’de Safepass’a veda

banner476

15 Mayıs itibarıyla eğlence yerlerine, düğün ve vaftiz de dâhil etkinliklere girişlerde Safepass gösterme zorunluluğu kalkacak

banner825
Güney’de Safepass’a veda

 
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas, Bakanlar Kurulu’nun, epidemiyolojik görüntünün sürekli iyileşmesini, vaka ve hasta sayılarındaki “hissedilir azalmayı” dikkate alarak daha önce alınan kısıtlama önlemlerinden bazılarını daha kaldırma kararı aldığını açıkladı.
Hacipandelas bu kapsamda 15 Mayıs Pazar günü itibarıyla, eğlence yerlerine, düğün ve vaftiz de dâhil etkinliklere girişlerde safepass gösterme zorunluluğunun kalkacağını söyledi.
Safepass gösterme zorunluluğunun sadece hastaneler, kapalı mekânlar ve huzurevlerinde devam edeceğini de söyleyen Hacipandelas, aynı tarihten itibaren özel ve devlet hastanelerinde yatan hastaların, bir günde bir ziyaretçi ve 24 saat içerisinde yapılmış negatif sonuçlu antijen testi göstermek kaydıyla ziyaret edilebileceğini kaydetti.
Hacipandelas, günlük 200 olan vaka sayısının 120’ye düştüğü günler olduğunu, günlük test sayısının 45 ile 12 bin arasında değiştiğini, pozitiflik oranının yüzde 1 civarına düştüğünü, tedavi gören hasta sayısının 50, yoğun bakımdakilerin sayısının da 7 olduğunu açıkladı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.