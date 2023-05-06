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Güney’de Öcalan bayraklarıyla yürüyüş

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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, Almanya’nın iade talebi üzerine PKK üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklanan Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için yürüyüş yaptı. Eylemde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bayrakların da taşındı

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Güney’de Öcalan bayraklarıyla yürüyüş
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Güney Kıbrıs’ta yaşayan Kürtler, önceki gün öğleden sonra Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için yürüyüş gerçekleştirdi.
Eylemde teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının yer aldığı bayrakların da taşınması dikkat çekti.
Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi Güney Kıbrıs’taki Kürtlerin, şu anda Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan Kenan Ayaz’ın serbest bırakılması için Güney Lefkoşa’ya bağlı “Faneromenis” Meydanı’ndan başlayarak Ledra Caddesi üzerinden “Eleftheria” Meydanı’na oradan da Rum Merkezi Cezaevine yürüdüklerini yazdı.
Gazete haberinde  Kenan Ayaz’ın Almanya’nın iade talebi üzerine PKK terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklandığını, mahkeme tarafından Almanya’ya şartlı iadesine karar verildiğini ve şu anda ise Rum Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunduğunu da anımsattı.
Gazete, Kenan Ayaz’ın önceki gün itibarıyla Rum Merkezi Cezaevi’nde açlık grevi de başlattığını hatırlattı.
Habere göre, “Theofilos” Kürdistan Kültür Merkezi temsilcisi Lambros Kallenos, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada Rum makamlardan Kenan Ayaz’ı serbest bırakmasını istediklerini belirtti.
Kallenos,  “Ayaz’ın Almanya’da, hayatının tehlikede olacağı ve uzun  hapis cezasına çarptırılacağı Türkiye’ye iade edilmesi tehlikesinin bulunduğunu” savundu.
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