Güney’de obezite artıyor

Güney’de her 10 emekliden 8’nin; her 10 çocuktan da 3’ününün şişman veya obez olduğu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta fazla kilo veya obezitenin her yaşı vurduğu belirtildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi, Güney Kıbrıs nüfusunun beslenmesine ilişkin yapılan ulusal araştırma sonuçlarına yer verirken her 10 emekliden 8’nin; her 10 çocuktan da 3’ününün şişman veya obez olduğunu yazdı.

Araştırma neticesinde 65-74 yaş arasındaki emeklinin yüzde 82.5’nin kilolu ya da obez olduğunu yazan gazete, aynı yaş grubunda kadınların yüzde 82’sinin, erkeklerin ise yüzde 83’ünün kilo problemiyle uğraştığını belirtti.

18-64 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 65’nin, kadınların ise yüzde 42’sinin kilolu ya da obez olduğunu belirten gazete, çocuklardaki kilolu veya obezite oranının yüzde 25.5; ergenlerde ise yüzde 20 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre şehir bazında ise Baf bölgesinde yüzde 25 kilolu, yüzde 27 obez; Limasol’da yüzde 22 kilolu, yüzde 18 obez; Larnaka’da yüzde 28 kilolu, yüzde 15 obez; Lefkoşa’da yüzde 23 kilolu, yüzde 14; “Mağusa bölgesinde” yüzde 26 kilolu, yüzde 16 obez bulunuyor.

Erkeklerin beslenme kalitesinin yüzde 45.6 oranında iyi olarak değerlendirirken kadınlar için bu rakam yüzde 25.9 olarak kaydedildi.

Çocuklardaki ve ergenlerdeki beslenme kalitesine ilişkin olarak erkek çocukların yüzde 54.3; kız çocukları için ise yüzde 58.2’si için “orta” şeklinde değerlendirildiğini yazan gazete, “iyi” olarak değerlendirenlerin ise erkek çocukları için yüzde 25.7 ve kız çocukları için yüzde 17 olduğunu belirtti.

Araştırmada alkol tüketimine ilişkin verilerin de bulunduğunu yazan gazete, sonuçlara göre 18-64 yaş arasındaki erkeklerin yüzde 24.5’nin haftada 1 ila 3 kez; yüzde 8.2’si 1 ila 4 kez alkol tükettiğini, kadınlardaki oranın ise yüzde 7.1 (haftada 1-3 kez) ve yüzde 1.2 (haftada 1-4 kez) şeklinde yer aldığını belirtti.

Araştırma neticesinde hamilelerin yüzde 68’nin ek gıda olarak vitamin aldığı belirtilirken yüzde 56.6’sı folik asit; yüzde 49.7’si demir ve yüzde 26.9’u kalsiyum aldığı ifade edildi.