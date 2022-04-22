Güney’de de vaka sayısı düşüyor

Güney Kıbrıs’ta 15-21 nisan tarihleri arasında 6 bin 115 covıd-19 vakası ile 18 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta 15-21 Nisan tarihleri arasında yapılan 269 bin 310 test neticesinde, 6 bin 115 Covid-19 vakası tespit edildiği ve 18 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın haftalık olarak açıkladığı verilere göre, bugüne kadar tespit edilen toplam vaka sayısı 470 bin 319’a, hayatını kaybeden sayısı da 1006’ya yükseldi.

Açıklamada, hastanelerde şu anda 108 kişinin tedavi gördüğü ve bunlardan 25’inin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

