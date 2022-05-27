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Güney'de Covid-19'dan son bir haftada 2 ölüm

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Güney Kıbrıs'ta 20-26 Mayıs tarihleri ​​arasında Covid-19 nedeniyle 2 ölüm yaşanırken, 1774 yeni vaka tespit edildi

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Güney'de Covid-19'dan son bir haftada 2 ölüm

Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada,  20-26 Mayıs tarihleri ​​arasında olmak üzere geçtiğimiz hafta iki kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ve toplam 1.774 yeni enfeksiyon kaydedildi.

Ölenlerin, 77 yaşında bir erkek ve 74 yaşında bir kadın ve toplam koronavirüs ölüm sayısı 1059'a yükseldi.

Aynı zamanda, devlet hastanelerinde 8'i çok ciddi durumda ve 10'u artık virüsü bulaştıramayacak durumda olan 30 Covid-19 hastası tedavi görüyor.

Bakanlık ayrıca bu hafta toplam 74.539 hızlı ve PCR testinin yapıldığını açıkladı. Adanın pozitiflik oranı %2,38 seviyesinde bulunuyor.

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