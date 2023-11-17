Güney’de anti-işgal etkinliği

AKEL ve Rum öğrenciler, KKTC’nin ilanının yıldönümünü kınamak için anti-işgal etkinliği düzenledi

Güney Kıbrıs’taki AKEL partisi önceki akşam “Orfea Kapısında” (Mağusa Kapısı) KKTC’nin ilanının yıldönümünü kınamak için bir anti-işgal etkinliği düzenledi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi, etkinlikte konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu’nun Kıbrıs sorunundaki durumun yalnızca kritik değil, tehlikeli de olduğunu söylediğini iletti.

Konuşmasında “donmuş çatışmalar” bulunmadığını ve bunun Kıbrıs açısından tehlikeli olduğunu savunan Stefanu, Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte, memleket için kalıcı barışın sağlanmasının gerekli olduğuna işaret etti.

Önlerinde yalnızca iki seçenek bulunduğunu da dile getiren Stefanu, ya tutarlı bir şekilde siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümüne ulaşmak için çalışacaklarını, ya da bölünmeyle karşı karşıya kalacaklarını iddialarına ekledi.

ÖĞRENCİLER DE ETKİNLİK YAPTI

Gazete başka bir haberinde ise, KKTC’nin ilanının önceki gün Güney Kıbrıs’ta öğrencilerin yaptıkları yürüyüş ve etkinliklerle kınandığını belirtti.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde, Lefkoşa Rum Belediyesinin “Kaymaklı” bölgesindeki toptan satış yerinde önceki sabah toplanan yüzlerce öğrencinin buradan “Mia Milia” (Haspolat) barikatına yürüdüğünü yazan gazete, “PSEM” (Tüm Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi) tarafından burada bir anti-işgal etkinliği düzenlendiğini yazdı.

Bunun ardından “POFEN’in” (Kıbrıs Öğrenci Birlikleri Federasyonu) de Mağusa Kapısında (Orfea Kapısı) bir kınama etkinliği düzenlediğini yazan gazete, etkinlik çerçevesinde POFEN heyetinin BM Barış Gücü yetkilisine bir karar metni verdiğini kaydetti.

Haberde PSEM’in Limasol’da da bir kınama etkinliği düzenlediği ifade edildi.



