banner762
banner815
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
“Devletin geldiği son halin fotoğrafı”
22 0
Vatandaşın isyanı!
Vatandaşın isyanı!
22 0
 
14 0
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
Tarım Bakanı doludan zarar gören yerlerde incelemede bulundu
24 0
Dolu yağışı etkili oldu
Dolu yağışı etkili oldu
429 0
Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
85 0
Citroen’in elektriklisi e-C4
Citroen’in elektriklisi e-C4
20 0
banner797
banner794

Güneyde 6,1 milyar Euro değerinde Kıbrıslı Türk mülkü

banner476

Adanın güneyinde Kıbrıslı Türklere ait 6.1 milyar Euro değerinde mülkiyet olduğu belirtildi

banner825
Güneyde 6,1 milyar Euro değerinde Kıbrıslı Türk mülkü

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs Türk mallarının yönetim şeklinin değiştirilmesi hakkında konuştu.
Fileleftheros gazetesine göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris konuyla alakalı bir soru üzerine, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğini “iş insanına” dönüştürmek istemediklerini ancak  6,1 milyar Euro değerindeki taşınmaz malı değerlendiremediklerini ayrıca yönetim alanında da açıkların kaydedildiğini ifade etti.
Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin yıllardır idare açısından sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Nuris, yaklaşık bir yıl önce yaptığı açıklamayla ilgili bir dizi çalışmanın tamamlanmasıyla ilerleme sağladıklarını, bunun geçtiğimiz Cuma günü, göçmen ve tarım örgütleri ile parlamentodaki partilerin dahil olduğu danışma komitesine sunulduğunu belirtti.
Nuris, görüşmelerin 15 gün içerisinde tamamlanacağını söylerken niyetlerinin de bu önerinin bir an evvel meclise sunulması yönünde olduğunu ifade etti.
Nuris açıklamasında ayrıca isteklerinin, Rum vergi mükelleflerinin ödemeye çağrıldığı idare konusunda sürekli gözlemlenen büyük açığın giderilmesi olduğunu söyledi. 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.