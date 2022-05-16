Güneyde 6,1 milyar Euro değerinde Kıbrıslı Türk mülkü

Adanın güneyinde Kıbrıslı Türklere ait 6.1 milyar Euro değerinde mülkiyet olduğu belirtildi



Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, Kıbrıs Türk mallarının yönetim şeklinin değiştirilmesi hakkında konuştu.

Fileleftheros gazetesine göre İçişleri Bakanı Nikos Nuris konuyla alakalı bir soru üzerine, Kıbrıs Türk Malları Vasiliğini “iş insanına” dönüştürmek istemediklerini ancak 6,1 milyar Euro değerindeki taşınmaz malı değerlendiremediklerini ayrıca yönetim alanında da açıkların kaydedildiğini ifade etti.

Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinin yıllardır idare açısından sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Nuris, yaklaşık bir yıl önce yaptığı açıklamayla ilgili bir dizi çalışmanın tamamlanmasıyla ilerleme sağladıklarını, bunun geçtiğimiz Cuma günü, göçmen ve tarım örgütleri ile parlamentodaki partilerin dahil olduğu danışma komitesine sunulduğunu belirtti.

Nuris, görüşmelerin 15 gün içerisinde tamamlanacağını söylerken niyetlerinin de bu önerinin bir an evvel meclise sunulması yönünde olduğunu ifade etti.

Nuris açıklamasında ayrıca isteklerinin, Rum vergi mükelleflerinin ödemeye çağrıldığı idare konusunda sürekli gözlemlenen büyük açığın giderilmesi olduğunu söyledi.

