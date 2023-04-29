Güney’de 27 bin çocuk fakirlik sınırı altında yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta 27 bin çocuğun fakirlik sınırı altında, maddi ve sosyal yoksunluk şartları altında yaşamakta olduğu bildirildi.

Politis bu rakamın, 2019/1700 sayılı Avrupa tüzüğü uyarınca bütün AB üyesi ülkelerde yılda bir kez yapılması zorunlu olan “Hane Halkı Gelir ve Yaşam Şartları Araştırması” çerçevesinde Güney Kıbrıs’ta yapılan araştırma sonucunda ortaya çıktığını yazdı.

Habere göre fakirlik sınırı altında, maddi ve sosyal yoksunluk şartlarında yaşayan 18 yaş altı 27 bin çocuk, toplam nüfusun yüzde 15,8’ini oluşturuyor.

