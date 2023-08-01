banner913
banner932
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
Dem’s Cons. Çanakkale transferde hız kesmiyor
22 0
Elektriğe bir zam daha
Elektriğe bir zam daha
100 0
 
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
Ekstrem spor tutkunu genç, 220 metre yüksekliğindeki gökdelenden yere çakıldı
320 0
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
YDÜ’lü Bender’in çalışması uluslar arası dergide
18 0
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
Girne Amfitiyatro’da müzik şöleni
29 0
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
KTSYD, Yüzme Kursları başladı
20 0
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı yarın kutlanıyor
24 0
banner964

Güney Lefkoşa Surlariçi'nin canlandırılması için destek

banner476

banner825
Güney Lefkoşa Surlariçi'nin canlandırılması için destek
Güney Lefkoşa Surlariçi’nin yeniden canlandırılması amacıyla 2 milyon Euro değerinde ihale açıklandığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi Rum Şehircilik Dairesi tarafından açıklanan ihalenin, ikinci ihaleyi teşkil ettiğini yazdı.
İhalenin, Güney Lefkoşa Surlariçi’ndeki işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olduğunu yazan gazete işletmelere yönelik ekonomik desteği öngördüğünü belirtti.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.