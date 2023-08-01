Güney Lefkoşa Surlariçi'nin canlandırılması için destek

Güney Lefkoşa Surlariçi’nin yeniden canlandırılması amacıyla 2 milyon Euro değerinde ihale açıklandığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Rum Şehircilik Dairesi tarafından açıklanan ihalenin, ikinci ihaleyi teşkil ettiğini yazdı.

İhalenin, Güney Lefkoşa Surlariçi’ndeki işletmelerin faaliyetleriyle ilgili olduğunu yazan gazete işletmelere yönelik ekonomik desteği öngördüğünü belirtti.

