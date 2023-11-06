Güney Lefkoşa ile Limasol’a akıllı trafik ışığı

Güney Kıbrıs Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Urban Traffic Control-UTC” sisteminin devreye sokulacağını ve akıllı trafik ışıklarının, kavşaklarda trafik yoğunluğunu tespit ederek, geçiş sürelerini buna göre otomatik olarak belirleyeceği belirtildi

Güney Lefkoşa ile Limasol’daki 125 kavşağa akıllı trafik ışığı yerleştirileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre “Urban Traffic Control-UTC” sisteminin devreye sokulacağını ve akıllı trafik ışıklarının, kavşaklarda trafik yoğunluğunu tespit ederek, geçiş sürelerini buna göre otomatik olarak belirleyeceğini yazdı.

Gazete, yeni sisteme göre yeşil ışık yanan yerde araba olmadığı durumlarda bu ışığın kırmızıya döneceğini ve kırmızı ışığın yandığı yerde yeşil ışık yanarak, daha akıcı bir trafik sağlanacağını kaydetti.

Haberde, akıllı trafik ışıkları sayesinde otobüslerin geçtiği şeritlerde otobüslerin öncelik hakkı olduğu gibi, ambulans ve itfaiye araçlarının da trafikte hep yeşil ışığa denk geleceğini ve geçiş önceliği hakkının olacağı ifade edildi.

Gazete, bu sistem sayesinde bir gözetmen tarafından operasyon merkezinde, kavşaklarda trafik yoğunluğunun olup olmadığının, ambulans/itfaiye aracı geçip geçmediğinin ve diğer tüm trafik olaylarının denetlenebileceğini yazdı.

