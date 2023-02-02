Güney Kıbrıs’tan Yunan Silahlı Kuvvetlerine 2,5 milyon Euro

Rum lider Anastasiadis, Rum Yönetiminin Yunan Hava Kuvvetlerine, 2,5 milyon Euro bağışta bulunacağını açıkladı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Yunan Hava Kuvvetleri'ne 2,5 milyon euroluk (51.3 milyon TL) bağış yapacağı bildirildi.

Yunan Devlet Ajansı ERT'nin haberine göre, bağış yapma kararı, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'in Atina'da yaptıkları görüşmede açıklandı.

Yapılacak bağışın, 30 Ocak'ta Yunanistan'a ait F-4 tipi savaş uçağının İyon Denizi’nde düşmesi ve uçaktaki yardımcı pilotun hayatını kaybetmesinin ardından Yunan Hava Kuvvetleri'ne sembolik bir destek niteliği taşıdığı belirtildi.

Rum Yönetiminin yapacağı bağışın, Yunan Hava Kuvvetleri’nin bir kaza sonucu iki pilotunu kaybetmesinin ardından, pilotların ailelerinin ihtiyaçları için kullanılmak üzere Yunan Silahlı Kuvvetlerine verileceği kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Kıbrıs'ta sürdürülebilir ve işlevsel çözüm arayışları ile GKRY ve Yunanistan'ın yaşadığı benzer ekonomik kriz süreçleri ele alındı.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile de bir araya gelen Anastasiadis, Atina'ya geliş sebeplerinden birinin de Atina'nın doğusundaki Mati kasabasında 2018'deki yangının ardından bölgeye yapılan park ve sosyal konutlar için destek vermek olduğunu ifade etti.

Anastasiadis, GKRY'nin bu yapılar için 10 milyon euro (200.5 milyon TL) destek verme kararı aldığını kaydetti. Mati'de 2018'de çıkan büyük orman yangınında 100'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.

