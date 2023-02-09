Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye ekip gidiyor

20 kişilik Kıbrıslı Rum arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gidiyor

Türkiye’deki deprem felaketi ve acıları bir kez daha halkları birleştirdi, Güney Kıbrıs’tan bir grup arama kurtarma ekibinin Türkiye’ye gidişine izin verildiği öğrenildi.

Politis’in haberine göre bir grup Kıbrıslı Rum arama kurtarma ekibi Türkiye’ye gidiyor.

Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yardım talebini kabul etti ve ilk aşamada 20 kişilik uzman bir grubun Türkiye’ye hareket edeceği öğrenildi.

Bu arada önceki gün Rum yönetimi, Türkiye’ye uzman ekip kurtarma ekipleri gönderilmesini teklif ettiğini ancak bu teklifin Türkiye tarafından reddedildiğini iddia etti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Rum Yönetiminin Türkiye’ye arama-kurtarma ekibi göndermesi teklifinin Türkiye tarafından kabul gördüğüne ilişkin Rum Dışişleri Bakanlığı Basın sözcüsünün yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Dimitris Dimitriou’nun Twitter hesabından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’ye arama kurtarma ekibi gönderilmesi yönündeki teklifinin Türkiye tarafından kabul edildiğine ilişkin bir paylaşım yaptığı bilgimize gelmiştir.

Söz konusu açıklama gerçeği yansıtmamaktadır. Rum tarafı böylesine insancıl bir konuyu bile istismar ederek kendi lehine siyasi manipülasyon yapmaya devam etmektedir. Rum tarafınca yapılan bu yöndeki yalan yanlış açıklamalara itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine getiririz.”

RUM YÖNETİMİNİN İDDİASI

Öte yandan Rum yönetiminin önceki gün Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla, hafif tip kurtarma ekibini kurtarma çabalarına yardımcı olmak üzere gönderme teklifinde bulunduğunu hatırlatan Politis gazetesi, konu hakkında Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada “en azından bu aşamada acilen ağır tip uzman ekip kurtarma ekipleri gönderilmesi istendiği için teklifimiz reddedildi” denildi.

Rum Sivil Savunma teşkilatı Basın Sözcüsü Panayotis Liasidis BM’nin insani hizmet koordinasyonundan sorumlu ofisinden (UN OCHA) INSARG External Classification sertifikası Rum Sivil Savunma Teşkilatı Arama ve Kurtarma Ekibinin, ihtiyaç halinde Türkiye’ye insani yardım ekibi göndermeye hazır olduğunu açıkladı.

Rum Gönüllü Koordinasyon Konseyi (PSSE) ise Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek için bağış kampanyası ilan etti. Rum Vatandaş Komiseri ofisi tarafından da desteklenen ve koordine edilecek olan kampanya için banka hesap numarası verildi.

MENELAU: “YARDIMIMIZA İHTİYAÇLARI OLMADIĞINI SÖYLEDİLER”

Haravgi ise “Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yardımını Reddetti… Menelaos Menelau ‘Yardımımıza İhtiyaçları Olmadığını Söylediler’ Diyor” başlıklı haberine “büyük deprem sonrası yürütülmekte olan insani çabalara eşlik etme önerimize Türkiye salı günü ‘Hayır’ dedi” ifadesiyle giriş yaptı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu KİPE’ye yaptığı açıklamada “yardıma hazır olduğumuzu gerek Avrupa Sivil Savunma Mekanizması gerek Kıbrıslı Rum Müzakereci Menelaos Menelau aracılığıyla ilettik ancak herhangi bir yardımda bulunmamız Türk tarafınca reddedildi” dedi.

Güney Kıbrıs’ın AB üyesi olarak, bu gibi deprem durumlarında Avrupa Sivil Savunma Mekanizması aracılığıyla yardıma hazır olduğunu beyan edebileceğini söyleyen Korniliu “biz, Sivil Savunma Teşkilatı ile istişare ettikten sonra 21 kişilik bir kurtarma ekibi ile yardıma hazır olduğumuzu belirttik, dün gece ‘hayır teşekkür ederiz’ cevabını verdiler” dedi.

Korniliu ayrıca, Rum Müzakereci Menelau’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın özel temsilcisi Ergün Olgun’a, kurtarma çalışmalarına katkı koyma arzularını ilettiğini söyledi “bize, yardımımıza ihtiyaçları olmadığını söylediler’” dedi.

KORNİLİU: İKİ KIBRISLI TÜRK ÇAĞRILARIMIZA CEVAP VERMEDİ

Aynı gazetenin “Türkiye’de Saptanan Kıbrıslılar Sağlıklı… İki Kıbrıslı Türk Dışişleri Bakanlığı’nın Çağrılarına Cevap Vermedi” başlıklı haberine göre Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu, “yurtdışına çıkan vatandaşlarının kayıt yaptırabileceği connect2cy isimli platformda kayıtlı ve deprem sırasında Türkiye’de bulunan 14 kişiden 12’sini tespit ettiğini, tespit edilenlerinin sağlıklı olduğunu ancak iki Kıbrıslı Türkün çağrılarına cevap vermediğini” söyledi.

Korniliu, Connect2cy platformunda kayıtlı olmamakla birlikte, annesi Rum olan ve Türkiye’de babaannesinin yanında bulunan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu da tespit etmeyi ve konuşmayı başardıklarını, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi, “Saptadıklarımızdan ve Türkiye’de olduklarını bildiklerimizden herhangi bir ölüm veya yaralanma bilgisine ulaşmadık” diye ekledi.

Connect2cy platformuna kayıtlı 14 kişiden 2’sinin Rum 12’sinin Kıbrıslı Türk olduğunu söyleyen Korniliu Rum Dışişleri bakanlığı kriz yönetme biriminin dün gece bu kişilerle iletişim kurduğunu, 12’sinin cevap verdiğini ancak 2 Kıbrıslı Türkün cevap vermediğini, cevap verenlerden hiçbirinin kendilerinden yardım talebinde bulunmadığını belirtti. Korniliu, Kıbrıslı Türk öğrenci kafilesi ve onlara refakat eden öğretmenlerle ilgili soruya karşılık “bir şey bilmiyoruz. Ne isimlerini ne de adreslerini” cevabını verdi.

