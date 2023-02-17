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Güney Kıbrıs’tan haftalık korona rakamları… 4 ölüm, bin 516 vaka

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Güney Kıbrıs’tan haftalık korona rakamları… 4 ölüm, bin 516 vaka
Güney Kıbrıs’ta, 10-16 Şubat haftasında yapılan toplam 64 bin 876 test sonucunda bin 516 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği haber verildi.
Hayatını kaybedenlerin 86 ve 90 yaşlarında iki erkek ile 77 ve 98 yaşlarında iki kadın olduğunu yazan Rum haber kaynakları, Güney Kıbrıs’ta korona virüsünden ötürü şu ana kadar bin 297 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam vaka sayısının ise 647 bin 031’e ulaştığını belirtti.
Pozitiflik oranının yüzde 2,34’e ulaştığı, hastanelerde tedavi gören 48 kişiden 11’inin durumunun ise ciddi olduğu kaydedildi.
 
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