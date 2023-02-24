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Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyeti son 2 yılda yüzde 12 arttı

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Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyeti son 2 yılda yüzde 12 arttı
Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyetinin son 2 yılda yüzde 12 arttığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, manşetten aktardığı haberinde en büyük artışın yüzde 37 ile barınma-elektrik ve yüzde 16 ile gıdada meydana geldiğini yazdı.
Haberde, taşımacılıkta yüzde 13,93, lokanta ve otelcilik hizmetlerinde yüzde 12,18, giyimde de yüzde 4,24 oranında pahalılaşma olduğu belirtildi.
 
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