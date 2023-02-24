Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyeti son 2 yılda yüzde 12 arttı

Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyetinin son 2 yılda yüzde 12 arttığı bildirildi.
Haravgi gazetesi, manşetten aktardığı haberinde en büyük artışın yüzde 37 ile barınma-elektrik ve yüzde 16 ile gıdada meydana geldiğini yazdı.
Haberde, taşımacılıkta yüzde 13,93, lokanta ve otelcilik hizmetlerinde yüzde 12,18, giyimde de yüzde 4,24 oranında pahalılaşma olduğu belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.