Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyeti son 2 yılda yüzde 12 arttı

Güney Kıbrıs’ta yaşam maliyetinin son 2 yılda yüzde 12 arttığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, manşetten aktardığı haberinde en büyük artışın yüzde 37 ile barınma-elektrik ve yüzde 16 ile gıdada meydana geldiğini yazdı.

Haberde, taşımacılıkta yüzde 13,93, lokanta ve otelcilik hizmetlerinde yüzde 12,18, giyimde de yüzde 4,24 oranında pahalılaşma olduğu belirtildi.

