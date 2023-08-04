Güney Kıbrıs’ta koronavirüs hapları kedilerde kullanılacak

Güney Kıbrıs’ta dün toplanan Bakanlar Kurulu'nun, insanlarda koronavirüs vakalarının tedavisi için kullanılan ve artık kullanılmayan hapların, kedilerde “enfeksiyöz peritoniti” olarak da bilinen “FIP” hastalığının tedavisi için kullanılmasını onayladığı haber verildi.

Haravgi gazetesi, Bakanlar Kurulu'nun bu yıl Rum kesiminde kedilerde çok fazla artan hastalıkla ilgili vakaların tedavisi için, insanlarda koronavirüs hastalığının tedavi için kullanılan fakat artık kullanılmayan hapların kedilerde kullanılabileceğine karar verdiğini yazdı.

Gazete, hastalığın insanlara bulaşmadığını ekledi.

