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Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan memur sayısı da arttı

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Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan memur sayısı da arttı
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Güney Kıbrıs’ta kamuda çalışan kadrolu ve geçici memur sayısında, geçen yıla kıyasla bu yıl, 283 kişilik artış olduğu bildirildi.
Haravgi gazetesi, şu anda kamuda çalışan toplam 53 bin 554 memur bulunduğunu ve bunlardan 24 bin 853’ünün kadrolu, 21 bin 837’sinin de geçici statüde olduğunu; kalanların da saatlik ücret alarak çalıştığını yazdı.
Haberde, saatlik ücretle çalışan kişi sayısında azalma olduğu ve bunun, Sağlık Bakanlığı’nda görevli çalışanların Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’ne (OKİPİ) kaydırılmasından kaynaklandığı ifade edildi.
 
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