Güney Kıbrıs’ta büyük avın ilk gününde bir avcı yaralandı

Güney Kıbrıs’ta dün başlayan büyük av sezonunun ilk gününde bir avcının ayağından yaralandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, 32 yaşındaki avcının başka bir avcı tarafından ayağından vurulduğunu ve ambulansla Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazdı.

Gazete, avcının buradaki müdahalenin ardından taburcu edildiğini kaydetti.

Bir diğer haberinde yaklaşık 40 bin avcının dün kırsal bölgelere akın ettiğini yazan gazete, bu yıl itibarıyla avlandıkları avları “Artemis” isimli uygulamaya beyan etme zorunluluğu bulunduğuna işaret etti.



Haberde, uygulamanın yaz ayındaki ince avda da uygulandığı ve teknolojiyle arası olmayan kişiler veya yaşlıların ise SMS göndererek beyanda bulunulabileceği ifade edildi.

