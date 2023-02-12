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Güney Kıbrıs’ın 8’inci başkanı bugün belli oluyor

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Güney Kıbrıs’ın 8’inci başkanı bugün belli oluyor
Rum halkı bugün 8’inci başkanını seçmek için bugün yeniden sandık başına gidiyor.
Seçmen, ilk turu geçen hafta yapılan başkanlık seçiminde en çok oyu alan iki bağımsız başkan adayı Andreas Mavroyannis ile Nikos Hristodulidis arasında seçim yapacak.
Sabah saat 07.00’da açılan sandıklar 18.00’a kadar açık kalacak, ancak 12.00-13.00 saatleri arasında öğle arası olduğundan oy verme işlemine ara verilecek.
Güney Kıbrıs’ın Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı açıklamalara göre, yeni başkan saat 19.30 civarında belli olacak ancak resmi sonuç saat 22.00’da “Tasos Papadopulos Eleftheria” stadında ilan edilecek.
Başkanlık seçiminde, seçmen listesine kayıtlı 561 bin 33 seçmen oy kullanabilecek. 35’i yurt dışında olmak üzere toplam bin 150 seçim merkezi faaliyet gösteriyor.
 
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