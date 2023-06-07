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Güney Kıbrıs’a geçmesine izin verilmeyen Türk 3 Rum polisi darp etti

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Güney Kıbrıs’a geçmesine izin verilmeyen Türk 3 Rum polisi darp etti
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Türkiye’den KKTC’ye gelen 29 yaşındaki bir kişinin dün öğleden sonra Lokmacı kara kapısı karşısındaki Rum polisi noktasından geçmesine izin verilmeyince zor kullanarak 3 Rum polisini darp ettiği bildirildi.
Rum radyosuna göre saat 15.30’da meydana gelen olayda, adı açıklanmayan Türk vatandaşının, kimlik kontrolü sırasında “ülkeye yasa dışı limandan giriş yaptığı” gerekçesiyle Güney’e geçmesine izin verilmedi. Söz konusu kişi, bunun üzerine kontrol noktasından koşarak geçmeye çalışırken kendisine engel olmaya çalışan 3 Rum polisini darp etti.  
Türk vatandaşının ara sokağa kaçtığı ancak başka polisler tarafından tutuklandığı ve BM’ye haber verildiği kaydedildi.
Üç polisin ise kaldırıldıkları hastanede ayakta tedavi gördüğü ve taburcu edildiği, polislerden birinde omuz çıkığı, birinde el bileğinde zedelenme ve birinin vücudunda morluklar saptandığı bilgisi verildi.
 
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