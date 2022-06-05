banner762
banner815
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
Güzelyurt bölgesi esnafları onur gecesinde buluştu
27 0
Yalova’da Altınkaya dönemi
Yalova’da Altınkaya dönemi
16 0
 
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
Yeniboğaziçi'nde yangın panik yarattı
9 0
Maserati MC20 gökyüzüyle buluşuyor
Maserati MC20 gökyüzüyle buluşuyor
10 0
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
Karavancılarda elektrik ücretleri sıkıntı yarattı
25 0
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
Offroad derneği sezonu Alagadi’de açıyor
31 0
Rota virüsü salgınına dikkat     
Rota virüsü salgınına dikkat     
43 0
banner797
banner794

Güney Kıbrıs “Türk-Yunan çekişmesinin mengenesinde”

banner476

banner825
Güney Kıbrıs “Türk-Yunan çekişmesinin mengenesinde”

Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması meselesinin yanı sıra, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanacak “sıcak yazdan” doğabilecek çatışmalar nedeniyle endişeli olduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesi, “Lefkoşa Türk-Yunan Çekişmesinin Mengenesinde" başlığıyla aktardığı haberinde, Ukrayna savaşı konjonktüründe Yunanistan ile Türkiye arasında çıkabilecek bir gerginlikten dolayı, Güney Kıbrıs’ın Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili inisiyatifinin boşa çıkmasından korktuğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapacağı yeni “güç gösterisinin”, Atina ile Ankara arasında kendi argümanları (NATO gibi) vasıtasıyla doğabilecek bir gerginlikten sonra veya bununla paralel olarak, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 2018-2020 döneminde yaşananlara odaklanmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta, olayların kötü gelişmesinin, Kıbrıs’taki özel koşullar nedeniyle daha karmaşık manipülasyon sorunlarına yol açacağından endişe duyulduğu da ifade edildi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.