Güney Kıbrıs “Türk-Yunan çekişmesinin mengenesinde”

Güney Kıbrıs’ın, Kıbrıs sorunundaki diyaloğun yeniden başlaması meselesinin yanı sıra, Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde yaşanacak “sıcak yazdan” doğabilecek çatışmalar nedeniyle endişeli olduğu bildirildi.

Kathimerini gazetesi, “Lefkoşa Türk-Yunan Çekişmesinin Mengenesinde" başlığıyla aktardığı haberinde, Ukrayna savaşı konjonktüründe Yunanistan ile Türkiye arasında çıkabilecek bir gerginlikten dolayı, Güney Kıbrıs’ın Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili inisiyatifinin boşa çıkmasından korktuğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapacağı yeni “güç gösterisinin”, Atina ile Ankara arasında kendi argümanları (NATO gibi) vasıtasıyla doğabilecek bir gerginlikten sonra veya bununla paralel olarak, Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde 2018-2020 döneminde yaşananlara odaklanmasından endişe duyduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta, olayların kötü gelişmesinin, Kıbrıs’taki özel koşullar nedeniyle daha karmaşık manipülasyon sorunlarına yol açacağından endişe duyulduğu da ifade edildi.