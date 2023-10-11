Güney Kıbrıs teyakkuzda

Güney Kıbrıs, İsrail’e yardım amacıyla teyakkuza geçti. Hastaneler, havaalanları ve diğer ilgili birimler, yardım talebi için hazır duruma getirildi

Güney Kıbrıs, İsrail’e yardım amacıyla önceki günden itibaren teyakkuza geçti, hastaneler, havaalanları ve diğer ilgili birimler, gelecek bir yardım talebi için hazır duruma getirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi: “Kıbrıs İnsani Yardım Üssü – İsrail ve Filistin Binalarının Güvenliği İçin Önlemler Arttırıldı” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazar gecesi İsrail Cumhurbaşkanı’yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek yardım teklifini ilettiğini yazdı.

Hristodulidis, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Hertzog’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve ihtiyaç duyulması halinde İsrailli yaralıları Güney Kıbrıs hastanelerinde misafir etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

İsrail ile Güney Kıbrıs arasında 2022 yılında tıp ve sağlık alanlarında işbirliği yapılmasını öngören bir anlaşma imzalandığını hatırlatan gazete, diplomatik kaynakların ise, İsrail’in çok sayıda ve gelişmiş hastaneye sahip olmasından ötürü bu tür bir ihtiyaç belirtmesinin beklenmediğini, asıl sorunun Filistinliler ve yardım talep etmeleri durumunda Rum hükümetinin ne gibi bir tutum sergileyeceği olduğunu vurguladı.

UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki sivil uçuşların devam ettiğini, önceki gün 11 uçuş gerçekleştirildiğini aktardı.

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis, talep edilmesi durumunda İsrail’den sivillerin Güney Kıbrıs üzerinden İsrail’den ayrılmalarına yardım etmeye hazır olduklarını belirtirken, Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis ise, önceki gün 11 uçuşun İsrail ile Güney Kıbrıs arasında gerçekleştirildiğini, dün de 11 uçuşun daha gerçekleştirileceğini açıkladı.

Güney Kıbrıs’ın İsrail Büyükelçisi Kornilios Korniliu ise gazeteye yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı 15 kişinin hala İsrail’de bulunduklarını söyledi.

