Güney Kıbrıs'ta yıllık enflasyon yüzde 3.6

Güney Kıbrıs’ta enflasyonun 2021 yılının Mayıs ayından bugüne kadarki en düşük seviyesine gerilediği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat’ın verilerine göre, Güney Kıbrıs’ta Mayıs ayı enflasyonunun son 12 ay için yüzde 3,6 olarak belirlendiğini, Nisan ayında bu oranın yüzde 3,7 olduğunu aktardı.

Gazete, bu düşüşe karşın gıda ve alkolsüz içeceklerdeki enflasyon oranının yıllık yüzde 8,38’le yüksek seviyelerde bulunmayı sürdürdüğünü belirtirken gıda fiyatlarındaki artışın tüm AB ülkelerinde yüksek seyrettiğini altını çizdi.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın yılın ilk üç ayında 6 milyar 200 milyon Euro olarak gerçekleştiğini, en büyük ekonomik faaliyet artışının ise toptan ve perakende ticarette görüldüğünü yazdı.

