Güney Kıbrıs'ta yılda 700 kişi kalp krizi geçiriyor

Haravgi gazetesi, Dünya Kalbi Yeniden Canlandırma Günü sebebiyle Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta her yıl ortalama 700 kişinin kalp krizi geçirdiğinin duyurulduğunu yazdı.
Haberde, kalp krizi sebebiyle ölenlerin oranının ise yüzde 2’ye geçmediği belirtilirken kalbi duran kişilerin ilk yardım müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmesi konusunda çeşitli eğitim etkinliklerinin gerçekleştirildiği de vurgulandı.
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