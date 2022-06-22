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Güney Kıbrıs'ta akaryakıt yine zamlandı

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Güney Kıbrıs'ta akaryakıt yine zamlandı

Güney Kıbrıs’ta dizel yakıtın pompa fiyatının dünden itibaren 2 Euro’dan satılmaya başladığı haber verildi.

Fileleftheros “Akaryakıtta 2 Euro’ya Şok-Fırlama” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum yönetiminin akaryakıt vergisini düşürmesine rağmen ortalama fiyatın 1,931 Euro olduğunu ve sene başından bu yana akaryakıtın litre başına 50 Euro-cent zam gördüğünü yazdı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’a akaryakıtı rafine edilmiş şekilde 3 farklı şirket tarafından ithal ediliyor bu nedenle akaryakıtın fiyatı pompadan pompaya değişiyor. Buna ek olarak Euro-dolar parifesi de bazı anomaliler doğuruyor. Örneğin ham petrol fiyatında yalnız yüzde 70 artış olmasına karşın benzinin fiyatı bir yıl içerisinde yüzde 118, dizel yakıt fiyatı da yüzde 180 zamlandı.

Gazete, AKEL’in akaryakıta tavan fiyat uygulanmasına dair yasa önerisinin temmuz ayında meclisten geçirilmesinde ısrar ettiğini ancak Rum yönetiminin ve ilgili birimlerin, akaryakıta tavan fiyat belirlemenin rekabeti bozacağı endişesiyle piyasaya müdahale etmek istemediğine dikkat çekti.

Alihtia da haberi “Sabah Sabah Dizel 2 Euro’ya Yükselti, Benzin Takip Ediyor” başlığıyla manşete çekti, ülkeye dün yeni parti akaryakıt geldiğini, gelir gelmez de fiyatların aniden fırladığını kaydetti.

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