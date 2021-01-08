Güney Kıbrıs'ta 31 Ocak'a kadar yarı kapanma

Güney Kıbrıs, Covid-19 pandemisiyle mücadele edebilmek için Pazar gününden itibaren üç hafta süreyle kapanıyor. Gece sokağa çıkma yasak olacak. Gündüzleri ise, kısa mesajla yetkili makamlardan izin alınarak sokağa çıkılabilecek.

Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, bugün düzenlediği basın toplantısıyla, yeni tedbirleri açıkladı. Yoannu, yeni tedbirlerin, yoğunluğu had safhaya gelen sağlık sisteminin rahatlatılmasını ve virüsün daha fazla yayılmasının engellenmesini hedeflediğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta 31 Ocak’a kadar geçerli olacak tedbirler şöyle: