Güney Kıbrıs Rus iş insanını ABD’ye iade etti

Güney Kıbrıs, ABD yapımı mikro elektronik teknoloji ürünlerini Rusya’ya sokmakla suçlanan Artur Petrov isimli Rus’u ABD’ye iade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler Rus Haber Ajansı TASS’ın New York’taki Rus Konsolos Aleksandr Zaharov’a dayanarak aktardığı haberi iktibas ederek ABD makamlarının, Güney Kıbrıs’ın Petrov’u ABD’ye iade ettiği bilgisini New York’taki Rus Konsolosluğu’na verdiğini aktardı.

Habere göre ABD Atalet Bakanlığı, Petrov’un ABD’ye iade edildiğini ve her biri 5 ile 20 yıl arasında hapis cezası gerektiren toplam 11 suçlama ile yargı karşısına çıkarıldığını açıkladı. Rus diplomatların hem Rus hem Alman vatandaşı olan Petrov ile telefon irtibatı ve yüz yüze görüşme talebinde bulunduğu bilgisi verildi.

Gazete 34 yaşındaki Rus iş insanı Petrov’un “Rus şirketine, kaçak yollardan büyük miktarda ABD yapımı mikro elektronik teçhizat sağlamak" suçlamasıyla ABD’nin talebi üzerine, 26 Ağustos 2023’te Güney Kıbrıs’ta tutuklandığını yazdı.