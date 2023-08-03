Güney Kıbrıs, İsrail’den tank almak istiyor

Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) İsrail’den “Merkava” tipi tank satın alması senaryosunun “infodefensa.com” isimli İtalyan web sitesinde yayımlanan bir analiz ile yeniden gündeme geldiği bildirildi.

Fileleftheros’a göre, Fas’ta yayımlanan bir habere atıf yaparken Güney Kıbrıs’ı da oyuna katan infodefensa.com analiz yazısına “Fas ve Kıbrıs İsrail’den 200 Merkava almak için müzakere eden iki ülke” başlığını attı.

Sözü edilen tankların muteber olmakla birlikte eski nesil olduğu, bu nedenle İsrail ordusunun kendi planlarına dâhil etmediği bilgisi de veren Fileleftheros infodefensa.com’da Güney Kıbrıs’ın, elindeki 82 adet Rus yapımı T-80 tankını Ukrayna’ya göndereceği senaryosunun tekrarlandığını yazdı.

Fileleftheros kendi bilgilerine dayanarak İsrail’in teklifinin kesin olduğunu ancak RMMO’nun adımlarını dikkatle atacağını, keza zaman sıkıntısı da olmadığını belirttiği haberinde, elinde 82 T80 tankı bulunan Güney Kıbrıs’ın, ABD’nin silah ambargosunu kaldırması ile birlikte Rus silahlarına bağımlılığına son vereceğinin kesin olduğunu hatırlattı.

