Güney Kıbrıs'ın en yaşlı kadını öldü

Güney Kıbrıs’ın en yaşlı kadını, 4 çocuk, 11 torun, 16 torun çocuğu ve 1 de torununun torununa sahip olan Milia Pediu’nun, 111 yaşında öldüğü belirtildi.
1912 yılında “Lefkoniko” (Geçitkale) bölgesinde doğan Milia Pediu, 2011 yılında yapılan nüfus sayımına göre Güney Kıbrıs’ın en yaşlı kadınıydı.
Habere göre Pediu, Eylül 2022’de doğum gününde 110 mumu söndürürken “zor ve güzel anlar yaşadığını, askeri operasyonlara katılan oğluna cephane ve silah taşıdığı ve sakladığını, 1955-59 mücadelesine verdiği katkıyı unutmadığını” söylediğini de belirtti.
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