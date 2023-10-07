Güney Kıbrıs ile Rusya arasında “casusluk kokan” gazeteci krizi

Rum yönetimi Rus gazeteciyi “ulusal güvenlik” gerekçesiyle tutuklayıp sınır dışı etti, Rusya Dışişleri Bakanlığı Rum büyükelçiye protesto notası verdi

Rum yönetiminin, Rus devlet yayın organı ““Rossiyskaya Gazeta” muhabiri Alexander Gasyuk’u Güney Kıbrıs’taki oturma iznini “ulusal güvenlik” gerekçesiyle iptal ederek tutuklamasının ardından, Rusya’nın Moskova’daki Rum Büyükelçi Kipros Yorgalli’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak Gasyuk’un Rum İstihbaratı (KİP) tarafından güç kullanılarak tutuklanması nedeniyle protesto notası verdiği bildirildi.

Alithia, Haravgi ve internet gazetelerinin “casusluk kokuyor” yorumuyla aktardığı habere göre Gasyuk Güney Kıbrıs’taki “akreditasyon statüsüne aykırı hareketleri” yüzünden “ulusal güvenlik” gerekçesiyle Perşembe günü Lefkoşa’nın Rum kesiminde tutuklandığını ve sınır dışı edildiğini, tutuklama sırasında yanında bulunan, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği görevlisi D. Doinikov’un ise serbest bırakıldığını yazdı.

Haberde Moskova’daki Rus Büyükelçinin dün öğlen saatlerinde Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı, 20 dakika kaldığı bakanlıkta kendisine protesto notası verildiği ve çıkışta kendisini bekleyen Rus gazetecilere açıklama yapmadan bakanlıktan ayrıldığı bilgisi verildi.

Habere göre Rum diplomatik kaynakları Alexander Gasyuk’un tutuklamaya direndiğini belirtiyor ve Rusya’nın, gazetecinin, ikamet ettiği evin önündeki aracı içerisindeyken güç kullanılarak tutuklandığını, tutuklama sırasında sağ elinden ciddi şekilde yaralandığı ve hücreye atıldığı, o sırada yanında bulunan D. Doinikov’un da yaralandığı söylemini reddediyor.

Rum yönetiminin Moskova’daki Büyükelçisi Kipros Yorgalli’yi dün öğle saatlerinde bakanlığa çağırarak Gasyuk ve Doinikov’un maruz kaldığı muamele nedeniyle sert protesto notası veren Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı’nın, Rum yetkililerden izahat ve özür beklediği de kaydedildi.

Rusya Dışişleri açıklamasında, Gasyuk’un tutuklanması için ortaya konulan gerekçe “tamamen uydurma” ve tutuklanması sırasında KİP tarafından sergilenen davranış da provakatif olarak nitelendi.

Açıklamada Rum Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarının, Rus Büyükelçiliği’nin ilgili taleplerine zamanında cevap verme zahmetine girmediği, aksine, gazeteciye ve ailesine psikolojik baskı metotları uygulandığı ve şiddet kullanıldığı belirtildi. “Bu provakasyonun organizasyonunda Batılı istihbarat servislerin parmağı olduğunu düşündürmeye yetecek sebebi olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Olayla ilgili izahat ve özür beklediğini" belirtti.

“Rossiyskaya Gazeta” ise dün gece yaptığı açıklamada Rus gazeteci ve ailesinin havayoluyla Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı ve Rusya’ya gittiği bilgisini verdi.

Habere göre Rum yetkililer, Gasyuk'un tutuklama sırasında yaralandığını yalanlayarak “zor kullanılmadı, ikamet izni iptal edildiği için sınır dışı edilecek” dedi. Rum yetkililer, meselenin en iyi şekilde çözümlenmesi için Rus tarafıyla diplomatik ve bürokratik düzeyde irtibat halinde olduklarını kaydetti. Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis ise “Kıbrıs Cumhuriyeti ulusal güvenliğini korumak için gerekli bütün önlemleri alır” açıklamasında bulundu.

Haberi Rus Haber Ajansı Rıa Novosti’yi kaynak göstererek aktaran Haravgi, gelişmeleri “Lefkoşa’da Tutuklama, Sınır Dışı ve Moskova’daki Kıbrıslı Büyükelçiye Rus Notası” başlığıyla aktarırken Alithia “Rus, Kıbrıs’ta Casusluk Yüzünden Sınır Dışı Ediliyor” başlığını kullandı.

