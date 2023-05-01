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Güney Kıbrıs akaryakıtı Avrupa’nın geriye kalanından daha ucuza alıyor

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Güney Kıbrıs akaryakıtı Avrupa’nın geriye kalanından daha ucuza alıyor
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Rum yönetiminin iki aydır akaryakıttan aldığı tüketim vergisini azaltması nedeniyle Rumların akaryakıtı, AB ve Euro Bölgesi ülkelerdekinden daha ucuza aldığı bildirildi.
Fileleftheros, Avrupa Komisyonu'nun her hafta, vergi ve harçların da yer aldığı ortalama perakende akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bilgilendirme bülteni yayımladığını, bu listeye göre Rumların akaryakıtı, geriye kalan Avrupalılardan daha ucuza aldığının ortaya çıktığını yazdı.
Habere göre 24 Nisan’da yayımlanan akaryakıt fiyatı bilgilendirme bültenine göre, Güney Kıbrıs’ta 95 oktan benzinin litre fiyatı 1,430.31 Euro iken Avrupa’daki ortalama fiyatın 1,744.21 ve Euro Bölgesi’ndeki ortalama fiyatın 1,796.76 Euro olduğu görüldü.
Güney Kıbrıs, diğer akaryakıt ürünlerinde en düşük olmasa da düşük ortalama fiyattan satılan ülkeler arasında yer aldı.
 
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