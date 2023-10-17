Güney Kıbrıs'a 6 ayda 3 Milyar Euro'luk yatırım

Güney Kıbrıs’a 2023 yılının ilk yarısında yapılan varlık yatırımının 3 milyar Euro’ya yaklaştığı bildirildi.
Alithia gazetesi, “Kıbrıs Yatırım Fonları Birliği” tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’a yapılan yatırım miktarının, 2023 yılının ilk altı aylık döneminde, 2 milyar 900 milyon Euro’ya ulaştığının açıklandığını yazdı.
Güney Kıbrıs’ta 254 şirket tarafından yönetilen varlık miktarının 10 milyar 700 bin Euro olduğu ve enerji, denizcilik ve finansal teknoloji gibi alanlara yatırımların sürdüğü de vurgulandı.
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