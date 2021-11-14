Güney'de vaka sayısı 200 bandının üzrinde

Güney Kıbrıs’ta 206 yeni vaka tespit edildi. Güney Kıbrıs’ta günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tablosu açıklandı.
Son 24 saatte yapılan 40 bin 298 testle 206 yeni vaka belirlendi.
Ülkede dün (13 Kasım) yapılan 48 bin 428 testle 218 yeni vakaya rastlanmıştı.
Toplam vaka sayısı 127 bin 684’e yükseldi.
Hastanelerde tedavisi süren 85 hastanın 39’unun durumunun ciddi olduğu kaydedildi.
Durumu ağır olan 39 hastanın 11’inin entübe, 2’sinin intravenöz yoğun bakım, 26’sının yoğun bakımda tedavi edildiği belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, bugün ölüm kaydedilmedi ve ölü sayısı 588’de kaldı.